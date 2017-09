В этом году прибыльно работали 11 банков и филиалов зарубежных банков, убытки понесли два участника рынка, сообщил Банк Литвы (центробанк). Совокупные активы банков в конце июня этого года были 26,415 млрд. евро - на 2,2% больше, чем в конце марта этого года, и на 10,6% больше, чем в конце июня прошлого года.

