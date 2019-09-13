Прибыльно действовали 10, а убыточно – 5 участников банковского сектора, говорится в сообщении Банка Литвы (Центробанка).
Основным источником доходов банков продолжала быть чистая выручка от процентов – она за шесть месяцев этого года составила 238,6 млн евро и была на 5,4% больше, чем за тот же период 2018 года. Чистая выручка от услуг и комиссионных в этом году выросла на 1,1% до 115,7 млн евро, между тем, административные расходы банка выросли на 5,3% до 164,7 млн евро.
Совокупные активы банков в конце июня этого года составляли 28,175 млрд евро – на 0,1% меньше, чем в конце марта, однако на 5,7% больше, чем в конце 2018 года. Составляющий основную часть активов портфель кредитов (включая лизинг) за квартал вырос на 1,1%, а за год – на 1% и в конце июня составил 20,105 млрд евро.
Сумма вкладов в банках за квартал выросла на 0,4%, а за год – на 10,8% и в конце июня составила 22,559 млрд евро.
Все банки выполняли установленные требования по достаточности капитала и ликвидности.
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