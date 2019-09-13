Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков в первом полугодии этого года заработали 179 млн евро чистой прибыли – на 0,5% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда прибыль достигала 179,9 млн евро.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Прибыльно действовали 10, а убыточно – 5 участников банковского сектора, говорится в сообщении Банка Литвы (Центробанка).

Основным источником доходов банков продолжала быть чистая выручка от процентов – она за шесть месяцев этого года составила 238,6 млн евро и была на 5,4% больше, чем за тот же период 2018 года. Чистая выручка от услуг и комиссионных в этом году выросла на 1,1% до 115,7 млн евро, между тем, административные расходы банка выросли на 5,3% до 164,7 млн евро.

Совокупные активы банков в конце июня этого года составляли 28,175 млрд евро – на 0,1% меньше, чем в конце марта, однако на 5,7% больше, чем в конце 2018 года. Составляющий основную часть активов портфель кредитов (включая лизинг) за квартал вырос на 1,1%, а за год – на 1% и в конце июня составил 20,105 млрд евро.

Сумма вкладов в банках за квартал выросла на 0,4%, а за год – на 10,8% и в конце июня составила 22,559 млрд евро.

Все банки выполняли установленные требования по достаточности капитала и ликвидности.

Бизнес

Прибыль банков Литвы выросла на 0,5% до 179 млн евро (10)

Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков в...

Bloomberg

Klaipedos nafta: важно не происхождение газа, а его цена (20)

Литовский оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta в...

Евростат: наиболее заметным среди стран Балтии рост экспорта был в Литве (4)

Наиболее заметным среди стран Балтии рост экспорта за...

В Литву идет большой груз СПГ с Ямала для Achema (4)

Литва стремится снизить зависимость от российского...

В Литве завершена реконструкция части Via Baltica: Паневежская объездная дорога

Завершена реконструкция Паневежской объездной дороги...

TOP новостей

Готовят революцию в Старом городе Вильнюса: свободно проехать будет невозможно (36)

В планах Вильнюсского муниципалитета – новая схема...

Новые маневры России и Беларуси: уроки "Запада" и весть Науседе (188)

Оружие смазано, пушки танков прочищены – все готово к...

С октября жители Литвы смогут поехать в Санкт-Петербург по электронной визе (91)

Литва входит в число 53 стран, граждане которых с октября...

„Betsafe Radistai Village“ festivalis / Foto: E.Kinaitis, L.Grušeckas, E.Sabaliauskaitė Tautų mugė Eitvydo Kinaičio nuotr. Open Gallery

#TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе ТОП-5 мероприятий, на которые следует заглянуть (7)

#TGIF (Thank God it's Friday — Слава Богу, сегодня пятница). Не...

Супругу экс-президента Литвы Адамкуса выписали из больницы (24)

В пятницу после обеда врач Сантаришкской клиники Аушра...