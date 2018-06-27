В этом году прибыльно работали 10 банков и филиалов иностранных банков, убытки понесли два участника рынка, сообщил литовский Центробанк.
"Состояние капитала прибыльно работающего сектора остается стабильным, но для местных банков укрепление капитала по-прежнему остается приоритетной сферой", - отметил в пресс-релизе глава Службы надзора Банка Литвы (ЦБ) Витаутас Валвонис.
Основным источником выручки банков остаются чистые доходы от процентов, составляющие почти две трети всех банковских доходов. С ростом заимствований и сокращением стоимости финансирования в первом квартале этого года чистая выручка выросла на 6,9% до 110,7 млн евро.
Чистые доходы от услуг и комиссионных за три первых месяца года выросли на 11,8% до 53,3 млн евро, между тем, административные расходы выросли на 8,8% до 77,6 млн евро.
Совокупные активы банков в конце марта этого года составили 26,105 млрд евро – на 4,5% меньше, чем в начале этого года, но на 1% больше, чем в конце марта 2017 года. Портфель банковских кредитов (включая лизинг), составляющих основную часть активов, в конце марта достигал 18,857 млрд евро – на 1,2% больше, чем в начале года и на 3,1% больше, чем год назад.
Сумма вкладов населения за квартал сократилась на 1,2% и в конце марта составила 19,791 млрд евро. За год сумма вкладов клиентов в банках выросла на 6,8%.
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