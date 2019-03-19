Прибыль банков Литвы в 2018 году выросла на 49% до 358 млн евро

По данным до аудита, в 2018 году действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 357,9 млн евро прибыли – это на 49,3% больше, чем в позапрошлом году (239,7 млн евро), сообщил Банк Литвы (Центробанк, БЛ).
Lietuvos bankas
© DELFI / Karolina Pansevič

Почти две трети доходов были обусловлены ростом поступлений чистых процентов от активных займов, росли и доходы от услуг и комиссионных.

В прошлом году совокупные активы банков выросли на 4,7% до 28,6 млрд евро, обязательства (86% их составляют вклады) составили почти 26 млрд евро.

Суммы кредитов, предоставленных населению и бизнесу, распределились почти на равные части. В прошлом году займы, предоставленные жителям выросли на 8,4% до – 9,5 млрд евро, а заимствования бизнесу увеличились на 4,8% – до 9,7 млрд евро. Совокупная сумма кредитов выросла на 6,7% (на 1,3 млрд. евро).

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Основной движущей силой банковских займов оставалось финансирование приобретения жилья, этот тип кредитов составил 80% всех кредитов, предоставленных населению. За год стоимость жилищных кредитов населению выросла почти на 550 млн евро или почти на 8%.

Невзирая на низкие процентные ставки, сумма вкладов клиентов в прошлом году продолжала расти и увеличилась более чем на 11% (на 2,2 млрд евро) и в конце года составила 22,3 млрд евро.

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