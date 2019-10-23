За девять месяцев этого года один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank заработал 95,088 млн евро чистой прибыли – на 7% больше, чем за такой же период прошлого года (88,735 млн евро).
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В наибольшей степени на рост прибыли повлиял рост выручки банка, сообщил Swedbank.

Совокупные доходы Swedbank в Литве за три квартала составили 188,622 млн евро, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года они выросли на 9%. Расходы банка увеличились на 10% до 76,962 млн евро. Соотношение расходов и доходов составило 41% (в тот же период 2018 года – 40%).

Активы Swedbank за последние 12 месяцев выросли на 13% и в конце сентября составили 9,419 млрд евро. Кредитный портфель, составляющий основную часть активов, вырос на 13% до 5,901 млрд евро – как утверждает банк, росли и объемы финансирования населения, бизнес-клиентов.

Совокупная сумма вкладов Swedbank за год выросла на 11% до 8,141 млрд евро. Соотношение кредитов и вкладов в конце третьего квартала 2019 года составило 72% (71% в тот же период прошлого года).

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