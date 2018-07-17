Об этом он сказал 17 июля в Вильнюсе во время пресс-конференции. В ней примет участие и докладчик Европарламента по вопросу закрытия ИАЭС Ребекка Хармс, которая положительно оценила проект.

"Я вчера заметила очень успешный процесс закрытия. Знаете, что раньше была критика, но сейчас все международные ведомства согласны с тем, что процесс в хороших руках, и им управляют профессионалы", – сказала она.

Между тем европарламентарий Бронюс Ропе сказал, что надеется на адекватность предложения по финансированию закрытия ИАЭС, чтобы станцию закрыли своевременно и качественно.

"Что касается цифр – то как наша сторона, так и ЕК – согласны. Нет согласия в вопросе принципов, выделить время на один промежуток или на все. Тут, я думаю, важно найти и внедрить формулу.

Другой момент, который меня беспокоит, это желание ЕК, чтобы Литва финансировала не меньше 20%. В договоре о вступлении таких обязательств не было. Литва добровольно взяла на себя 14% финансирования, и я думаю, что тут ЕК перестаралась. Обязательство Литвы увеличили с 12% до 14% и этого должно быть достаточно", – сказал он.

Ропе еще отметил, что в Игналинском регионе важно решать социальные и экономические вопросы.

"Сегодня источник существования там есть лишь у нескольких тысяч человек, а через несколько лет будет вообще ноль. Поэтому важно разрабатывать для этого региона программы", – сказал он.

В конце Ропе прибавил, что больше внимания надо уделять топливу, которое хранится в "первых контейнерах".

"Надо начать работу над топливом, находящимся в первых контейнерах, которым больше 20 лет. Скоро пройдет и 30, тогда с ними что-то надо будет делать – может переложить в другие контейнеры, может захоронить", – сказал он.

Вайчюнас сказал, что ан самом деле большой разницы в позиции Литвы и ЕС на вопрос финансирования ИАЭС нет.

"Мы не говорим о каких-то переломных, тектонических расхождениях между ЕК или ЕП с Литвой, речь идет об определенных принципах. Достигнут прогресс в процессе закрытия ИАЭС, 40% работ выполнено.

Мы должны продолжить стратегию безотлагательного закрытия, а это значит, что финансирование во всех перспективах должно быть адекватным. Очень хорошо, что в следующей перспективе нам уже предложили 550 млн. евро. По сути речь идет об одном принципе – наша позиция такова, что мы должны обеспечить должное финансирование до начала демонтажа реактора", – сказал он.

Министр энергетики заметил, что этот процесс совпадает с началом следующей финансовой перспективы, демонтаж начнется в 2023 году.

"По плану, сами работы по проектированию демонтажа должны проходить в 2023 году. Потом идет сам демонтаж реакторов и суть вызова в том, что нет конкретных документов, которые показали бы, что в нем будет.

У нас уникальнейший проект в мире, это беспрецедентный процесс демонтажа, а реакторы - сердце всего этого. Если бы у нас были инструкции строительства, было бы намного легче. Пока до конца неясно, что мы там найдем. Поэтому когда начнутся работы, будет получено финансирование, процесс по времени должен быть как можно менее продолжительным", – сказал министр.

Агентство BNS ранее сообщало, что Литва ведет с ЕК переговоры о финансировании закрытия ИАЭС в финансовой перспективе 2021–2027 гг. В проекте регламента, подписанного комиссией сказано, что ЕС в 2021–2027 гг финансирует не больше 80% расходов, а Литва должна финансировать оставшиеся 20%.

В нынешнем бюджете на финансирование закрытия ИАЭС выделено 14%. EK в 2021–2027 гг намерена выделить 552 млн. евро, Литва пытается увеличить эту сумму. Минэнерго Литвы ранее сообщало, что в новом бюджете на закрытие ИАЭС нужно около 780 млн. евро.

На этот проект с 2007 г. ЕС уже выделил около 1,3 млрд. евро. Литва при вступлении в ЕС обязалась закрыть ИАЭС. Станция была остановлена в конце 2009 г. Работы по завершению эксплуатации ИАЩС должны длиться до 2038 г.