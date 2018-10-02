Президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс сказал, что цена на отопление растет из-за роста цен на топливо.

"Незначительно подорожание будет в любом случае (...) Что повлияет в целом, так это тот факт, что подорожали все виды топлива – как биотопливо, так и газ. Это повлияет на рост цен в пределах 10%", – сказал Ликошявичюс.

Однако пересчет базовых цен снизит подорожание отопления в Каунасе и Клайпеде.

Президент Литовской ассоциации независимых производителей тепла Витаутас Киселюс сказал, что подорожание топлива скажется на подорожании отопления.

"Если цены на топливо стабилизируются, то цены останутся примерно такими же, как в прошлом сезоне. Ниже цены могут быть в Каунасе. Там больше всего независимых производителей тепла, которые конкурируют, предлагая наилучшую цену", – сказал Киселюс.

Если же цены будут по-прежнему расти, то в зависимости от города отопление подорожает на 10-15%. Однако Киселюс все же надеется на стабилизацию цен.

По словам президента Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что биотопливо составляет 20% всех расходов на производство отопления, поэтому если за год оно подорожает на 50%, отопление подорожает всего на 10%.

"Все зависит от города. Общая тенденция - рост цены – дорожает топливо, и газ и биотопливо. (...) Цена увеличится не больше чем на 10%, если речь идет только о биотопливе", – сказал Нагявичюс.

Комиссия по ценам в середине сентября установила для Kauno energija базовую цену на 8,3% ниже бывшей.

По словам Киселюса, в середине отопительного сезона вступит в силу новый порядок закупки топлива, который выгоден потребителям.

"Конечно, больше всего выиграют Каунас и Клайпеда, там самая активная конкуренция и больше всего независимых производителей", – сказал Киселюс.