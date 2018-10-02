Президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс сказал, что цена на отопление растет из-за роста цен на топливо.
"Незначительно подорожание будет в любом случае (...) Что повлияет в целом, так это тот факт, что подорожали все виды топлива – как биотопливо, так и газ. Это повлияет на рост цен в пределах 10%", – сказал Ликошявичюс.
Однако пересчет базовых цен снизит подорожание отопления в Каунасе и Клайпеде.
Президент Литовской ассоциации независимых производителей тепла Витаутас Киселюс сказал, что подорожание топлива скажется на подорожании отопления.
"Если цены на топливо стабилизируются, то цены останутся примерно такими же, как в прошлом сезоне. Ниже цены могут быть в Каунасе. Там больше всего независимых производителей тепла, которые конкурируют, предлагая наилучшую цену", – сказал Киселюс.
Если же цены будут по-прежнему расти, то в зависимости от города отопление подорожает на 10-15%. Однако Киселюс все же надеется на стабилизацию цен.
По словам президента Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что биотопливо составляет 20% всех расходов на производство отопления, поэтому если за год оно подорожает на 50%, отопление подорожает всего на 10%.
"Все зависит от города. Общая тенденция - рост цены – дорожает топливо, и газ и биотопливо. (...) Цена увеличится не больше чем на 10%, если речь идет только о биотопливе", – сказал Нагявичюс.
Комиссия по ценам в середине сентября установила для Kauno energija базовую цену на 8,3% ниже бывшей.
По словам Киселюса, в середине отопительного сезона вступит в силу новый порядок закупки топлива, который выгоден потребителям.
"Конечно, больше всего выиграют Каунас и Клайпеда, там самая активная конкуренция и больше всего независимых производителей", – сказал Киселюс.
KS Holding осуществляет инвестиционный план на сумму 100 млн. евро
Компания KS Holding, занимающаяся недвижимостью...
Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas
В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из...
Одежду для военных НАТО создают под Каунасом (5)
Свитер, насыщенный витамином Е или защищающий от укусов...
Автоперевозчики Литвы получат больше разрешений на транспортировку в Казахстане (1)
Литовские перевозчики получат дополнительные...
Замминистра транспорта Беларуси: Между Беларусью и Литвой осталось решить одну проблему
В транспортной сфере у Беларуси и Литвы существует...
TOP новостей
Опасная тенденция: разница в зарплатах в Литве раскалывает общество (14)
Почти половина жителей Литвы считает, что жизнь в...
На дискуссии в Клайпеде Сванидзе и Анушаускасу пришлось спорить с представителем консульства России (100)
Все ли мы знаем о репрессиях, стоит ли доверять...
Одежду для военных НАТО создают под Каунасом (5)
Свитер, насыщенный витамином Е или защищающий от укусов...
Литовский эксперт о заявлении Бабченко: звучит убедительно, это старая тактика КГБ Свидетельство оппозиционера: "история является правдивой" (163)
Журналист Аркадий Бабченко на своей странице Facebook...
И вот вы прилетели из Литвы в эту красивую страну: один день в Норвегии - сколько это стоит? (6)
Как известно, в Норвегии цены высокие. Согласно...