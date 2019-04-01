При оплате товаров по интернету карты кодов Swedbank не будут действительны

С 1 апреля, чтобы оплатить покупки в интернет-магазинах при помощи платежной карты банка Swedbank, клиентам нужно использовать другие средства - поскольку карты кодов не действительны. Из других вариантов это может быть, например, Smart-ID, мобильная подпись, генератор PIN-кодов.
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Это изменение - один из способов побуждения жителей перейти на использование бесплатного приложения Smart-ID.

"Жителям, у которых нет смартфонов, мы предлагаем использовать генераторы PIN-кодов. Генераторы выдают бесплатно участникам программ услуг для молодежи и сеньоров, а также пользователям услуги основного платежного счета. Клиенты могут использовать и мобильную подпись, которую выдают операторы мобильной связи", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

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С 7 марта снижена сумма дневного лимита переводов с помощью карты кодов - до 100 евро в день.

С 23 мая этот лимит составит 30 евро в день.

Карты кодов клиентов Swedbank перестанут действовать с 1 сентября 2019 года, однако банк предлагает уже сейчас переходить на новые способы подключения к э-банкингу.

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