При оплате товаров по интернету карты кодов Swedbank не будут действительны

Это изменение - один из способов побуждения жителей перейти на использование бесплатного приложения Smart-ID.
"Жителям, у которых нет смартфонов, мы предлагаем использовать генераторы PIN-кодов. Генераторы выдают бесплатно участникам программ услуг для молодежи и сеньоров, а также пользователям услуги основного платежного счета. Клиенты могут использовать и мобильную подпись, которую выдают операторы мобильной связи", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.
С 7 марта снижена сумма дневного лимита переводов с помощью карты кодов - до 100 евро в день.
С 23 мая этот лимит составит 30 евро в день.
Карты кодов клиентов Swedbank перестанут действовать с 1 сентября 2019 года, однако банк предлагает уже сейчас переходить на новые способы подключения к э-банкингу.
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