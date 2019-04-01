При оплате товаров по интернету карты кодов Swedbank не будут действительны

Это изменение - один из способов побуждения жителей перейти на использование бесплатного приложения Smart-ID.

"Жителям, у которых нет смартфонов, мы предлагаем использовать генераторы PIN-кодов. Генераторы выдают бесплатно участникам программ услуг для молодежи и сеньоров, а также пользователям услуги основного платежного счета. Клиенты могут использовать и мобильную подпись, которую выдают операторы мобильной связи", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

С 7 марта снижена сумма дневного лимита переводов с помощью карты кодов - до 100 евро в день.

С 23 мая этот лимит составит 30 евро в день.

Карты кодов клиентов Swedbank перестанут действовать с 1 сентября 2019 года, однако банк предлагает уже сейчас переходить на новые способы подключения к э-банкингу.