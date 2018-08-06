При нехватке вагонов для зерна Lietuvos gelezinkeliai их возьмёт в аренду

Директор Литовской Ассоциации переработчиков и экспортёров зерновых Даля Рушчяускене BNS утверждает, что наибольшие проблемы создаёт ремонт во всей Литве железных дорог.

"Не столько нехватка самих вагонов стала самой большой бедой, но продолжающиеся ремонтные работы, что значительно затрудняет быстрое движение вагонов и уменьшает их оборот", - сказала Д.Рушчяускене.

По её словам, для нормальной перевозки зерна по железной дороге в настоящее время необходимо около 1,5 тыс. вагонов, в то время как у Lietuvos gelezinkeliai их чуть более 1,1 тыс.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба в беседе с BNS признал, что основные проблемы при транспортировке зерна создают ремонтные работы, но они необходимы. По его словам, в ближайшие две недели парк зерновозов будет временно пополнен 200 вагонами из Белоруссии.

"В настоящее время вызовы связаны с проведением необходимых работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры. Эти неудобства временные, и после завершения модернизации инфраструктуры пропускная способность будет восстановлена", - заверил он.

Литовский институт аграрной экономики считает, что в этом году будет вывезено 4,345 млн тонн зерна - на 24,8% меньше, чем в прошлом году (5,781 млн тонн).