aA
Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил польский банк Pekao начать деятельность в нашей стране.
G.Nausėda
G.Nausėda
© Robertas Dačkus

Он обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента.

"Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес", – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации.

Статьи по теме:
Шведскому банку SEB грозит штраф в рамках скандала об отмывании денег в странах Балтии  (2)
Правящие пояснили, почему увеличенный налог для банков будет действовать временно  (3)

Литовский банковский сектор является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе – три крупнейших банка скандинавского капитала: Swedbank, SEB и Luminor занимают четыре пятых рынка.

Крупнейшим акционером Pekao является компания страховых и финансовых услуг PZU, которой в Литве уже принадлежит крупнейшая компания иных видов страхования, нежели страхования жизни Lietuvos draudimas и компания страхования жизни PZU Lietuva gyvybes draudimas.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Опрос: большая часть жителей Литвы высказывается за госкоммерческий банк (14)

Большая часть жителей Литвы поддерживает идею...

Центробанк Литвы: налог на прибыль банков – лучшая альтернатива налогу на активы (1)

Предложение Сейма повысить налог на банковскую прибыль...

TOP новостей

Новые правила в Литве действуют давно, но водители еще их не усвоили (10)

Несмотря на то, что некоторые муниципалитеты в Литве...

Литовское государство сделало информацию открытой: доходы и расходы страны – как на ладони (7)

С 23 января в открытом доступе появились все данные...

Алитусский пожар: версии и шокирующие свидетельства (2)

"Загрязнение было бы не таким масштабным, если бы резине...

Карбаускис обещает подписаться под инициативой импичмента Розовой

Лидер входящей в правящую коалицию фракции Союза...

Президент приглашает в Литву польский банк Pekao (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил польский...