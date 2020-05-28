Глава государства, выступивший за усиление исследований окружающей среды и инноваций, также предложил создать спецгруппу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах.
"Для последовательного развития и лучшей координации инициатив исследований и инноваций я предлагаю рассмотреть возможность учреждения главного должностного лица по инновациям и исследованиям, которое бы отвечало за исследования и инновации в госведомствах", – заявил Г. Науседа в четверг в Президентском дворце.
Президент предлагает реорганизовать структуру науки и инноваций, лучше координировать решения агентств, которые координируют реализацию решений.
Президент также сказал, что необходимы поощрительные меры, которые бы призывали учреждения науки и образования участвовать в реализации политики инноваций Евросоюза "Европейский горизонт".
Г. Науседа также призывает правительство уделять большее внимание развитию международных связей и возможности участия страны в программе "Европейский горизонт".
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