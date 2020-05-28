aA
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава государства, выступивший за усиление исследований окружающей среды и инноваций, также предложил создать спецгруппу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах.

"Для последовательного развития и лучшей координации инициатив исследований и инноваций я предлагаю рассмотреть возможность учреждения главного должностного лица по инновациям и исследованиям, которое бы отвечало за исследования и инновации в госведомствах", – заявил Г. Науседа в четверг в Президентском дворце.

Статьи по теме:
Правительство Литвы одобрило развитие сети 5G  (40)
Правительство Литвы представит долгосрочный план поощрения экономики  (2)

Президент предлагает реорганизовать структуру науки и инноваций, лучше координировать решения агентств, которые координируют реализацию решений.

Президент также сказал, что необходимы поощрительные меры, которые бы призывали учреждения науки и образования участвовать в реализации политики инноваций Евросоюза "Европейский горизонт".

Г. Науседа также призывает правительство уделять большее внимание развитию международных связей и возможности участия страны в программе "Европейский горизонт".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если будет вторая волна коронавируса, всю экономику закрывать не будем (24)

Правительство Литвы подготовило план действий на...

Литовские города ждут большие перемены: даже самые большие скептики захотят пересесть в общественный транспорт (43)

Полоса A – все, кто хотя бы немного интересовался ПДД ,...

За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса (10)

За последние сутки в Литве были подтверждены девять...

Правительство Литвы одобрило развитие сети 5G (40)

В среду правительство Литвы по сути одобрило развитие...

Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (109)

Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...

|Maža didelių žinių kaina