Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала принятые Сеймом законы, обеспечивающие плавную синхронизацию электросетей Литвы с сетями континентальной Европы, заявила администрация президента в четверг.
Energy
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Поправки к законам о синхронизации предусматривают меры, обеспечивающие к 2025 г. готовность энергосистемы Литвы к соединению с европейскими сетями через Польшу .

Проект синхронизации получит статус особой государственной важности. Это поможет ускорить процедуры территориального планирования, установить сервитуты и быстро провести оценку воздействия на окружающую среду.

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Сейм принял поправки в закон о синхронизации и другие правовые акты 13 июня.

20 июня президент вместе с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Польши и президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером в Брюсселе утвердили дорожную карту реализации проекта синхронизации, и было решено, что этот стратегический проект должен быть завершён не позднее 2025 г.

28 июня прошлого года в Брюсселе было подписано политическое соглашение по проекту (political roadmap).

Литва в проект стоимостью 1,5 млрд евро должна инвестировать больше всех в регионе - примерно 650 млн евро (при поддержке ЕС).

Страны Балтии пока по-прежнему работают в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчерской в Москве и российской электросети.

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