Поправки к законам о синхронизации предусматривают меры, обеспечивающие к 2025 г. готовность энергосистемы Литвы к соединению с европейскими сетями через Польшу .
Проект синхронизации получит статус особой государственной важности. Это поможет ускорить процедуры территориального планирования, установить сервитуты и быстро провести оценку воздействия на окружающую среду.
Сейм принял поправки в закон о синхронизации и другие правовые акты 13 июня.
20 июня президент вместе с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Польши и президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером в Брюсселе утвердили дорожную карту реализации проекта синхронизации, и было решено, что этот стратегический проект должен быть завершён не позднее 2025 г.
28 июня прошлого года в Брюсселе было подписано политическое соглашение по проекту (political roadmap).
Литва в проект стоимостью 1,5 млрд евро должна инвестировать больше всех в регионе - примерно 650 млн евро (при поддержке ЕС).
Страны Балтии пока по-прежнему работают в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчерской в Москве и российской электросети.
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