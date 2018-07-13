Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала поправки к Закону о технологиях и инновациях, а также к Закону о науке и обучении, которые закрепляют стык технологий и системы инноваций, определяют сферы ответственности ведомств, устанавливают финансирование деятельности в областях технологий и инноваций.
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По словам президента, принятые поправки создают условия для улучшения поощрения инновационного климата в Литве, для более эффективного использования потенциала бизнеса и науки в создании инноваций, открывают новые возможности для сотрудничества бизнеса и науки, сообщила пресс-служба главы государства.

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Новое регламентирование закрепляет принципы финансирования сфер технологий и инноваций. Положения закона создают предпосылки для учреждения государственного фонда поощрения инноваций, который будут оказывать помощь учебным и научным учреждениям, инновационному бизнесу, будут содействовать их слаженному сотрудничеству.

Сейм утвердил упомянутые поправки к законам в конце июня.

Министерство экономики отмечает, что после этой реформы должен активизироваться рост зарплат, будет создан фонд инноваций, будут привлекаться технологические агенты.

Принятые законы вступят в силу с января следующего года.

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