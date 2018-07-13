По словам президента, принятые поправки создают условия для улучшения поощрения инновационного климата в Литве, для более эффективного использования потенциала бизнеса и науки в создании инноваций, открывают новые возможности для сотрудничества бизнеса и науки, сообщила пресс-служба главы государства.
Новое регламентирование закрепляет принципы финансирования сфер технологий и инноваций. Положения закона создают предпосылки для учреждения государственного фонда поощрения инноваций, который будут оказывать помощь учебным и научным учреждениям, инновационному бизнесу, будут содействовать их слаженному сотрудничеству.
Сейм утвердил упомянутые поправки к законам в конце июня.
Министерство экономики отмечает, что после этой реформы должен активизироваться рост зарплат, будет создан фонд инноваций, будут привлекаться технологические агенты.
Принятые законы вступят в силу с января следующего года.
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