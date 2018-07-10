"Литва, наконец получает более серьезную сферу в формате "16+1" Китая, стран Центральной и Восточной Европы, поскольку до сих пор у нас было только сельское хозяйство, например, Румыния взяла энергетику, Латвия - транспорт. Это показывает, что за последние три года усилия Банка Литвы (Центробанка) и Минфина приносят свои плоды - Литва появляется на карте мира как страна финансовых технологий", - сказал BNS М. Рейникис.

По его словам, в Литве уже инвестировала китайская компания International Business Settlement (IBS), занимающаяся платежами между Китаем и Европой, однако, возможно, что последующих инвестиций китайцев придется подождать.

"Создаются определенные форматы, определенные бизнес-платформы, а время покажет, насколько Литва и бизнес будут способны воспользоваться этими возможностями", – сказал М. Рейникис.

Решение создать в Вильнюсе центр координации финансовых технологий формата "16+1" и организовать в 2019 году конференцию высоких финансовых технологий было принято на проходившей в Болгарии встрече глав правительств Китая, Центральной и Восточной Европы. По словам представлявшего Литву на этой встрече министра финансов Вилюса Шапоки, это решение подтверждает, что усилия Литвы в сфере финансовых технологий получают мировое признание.

"В международном масштабе это огромная оценка Литвы как центра финансовых технологий. (...) Формат сотрудничества "16+1" ориентирован больше на будущее, инновации, использование новых технологий, поэтому финансовые технологии будут охватывать не только платежи, но и страхование, вопросы финансирования бизнеса и потребления. Иными словами, все услуги финансового рынка", - сказал BNS В. Шапока.

По его словам, центр координации финансовых технологий будет отвечать за лучшее регулирование финансового сектора и бизнес-практику, использование искусственного интеллекта, блок-чейна, "интернета вещей" в финансовом секторе, а также управления рисками в сфере защиты данных потребителей, борьбы с отмыванием денег, кибернетической безопасности.

Более пяти лет назад Китай создал формат сотрудничества 16-ти стран Центральной и Восточной Европы и Китая. В число этих стран вошли Литва и еще 10 стран-членов ЕС. Китай и 16 европейских стран ежегодно проводят встречи на высоком уровне. При этом проводятся и тематические встречи министров в Европе и Китае.