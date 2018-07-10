Решение правительств Китая и стран Центральной и Восточной Европы учредить в Литве координационный центр финансовых технологий формата "16+1" является оценкой достижений Литвы в этой сфере, однако оно автоматически не гарантирует инвестиций Китая в этот сектор, утверждает президент Литовско-китайского форума Миндаугас Рейникис.
ES ir Kinijos ekonomikos susitikimas: kairėje Jyrki Katainenas (ES), dešinėje Liu He (Kinija)
© AP / Scanpix

"Литва, наконец получает более серьезную сферу в формате "16+1" Китая, стран Центральной и Восточной Европы, поскольку до сих пор у нас было только сельское хозяйство, например, Румыния взяла энергетику, Латвия - транспорт. Это показывает, что за последние три года усилия Банка Литвы (Центробанка) и Минфина приносят свои плоды - Литва появляется на карте мира как страна финансовых технологий", - сказал BNS М. Рейникис.

Статьи по теме:
В Вильнюсе планируют создать координационный центр финансовых технологий в формате "16 + 1"  (5)

По его словам, в Литве уже инвестировала китайская компания International Business Settlement (IBS), занимающаяся платежами между Китаем и Европой, однако, возможно, что последующих инвестиций китайцев придется подождать.

"Создаются определенные форматы, определенные бизнес-платформы, а время покажет, насколько Литва и бизнес будут способны воспользоваться этими возможностями", – сказал М. Рейникис.

Решение создать в Вильнюсе центр координации финансовых технологий формата "16+1" и организовать в 2019 году конференцию высоких финансовых технологий было принято на проходившей в Болгарии встрече глав правительств Китая, Центральной и Восточной Европы. По словам представлявшего Литву на этой встрече министра финансов Вилюса Шапоки, это решение подтверждает, что усилия Литвы в сфере финансовых технологий получают мировое признание.

"В международном масштабе это огромная оценка Литвы как центра финансовых технологий. (...) Формат сотрудничества "16+1" ориентирован больше на будущее, инновации, использование новых технологий, поэтому финансовые технологии будут охватывать не только платежи, но и страхование, вопросы финансирования бизнеса и потребления. Иными словами, все услуги финансового рынка", - сказал BNS В. Шапока.

По его словам, центр координации финансовых технологий будет отвечать за лучшее регулирование финансового сектора и бизнес-практику, использование искусственного интеллекта, блок-чейна, "интернета вещей" в финансовом секторе, а также управления рисками в сфере защиты данных потребителей, борьбы с отмыванием денег, кибернетической безопасности.

Более пяти лет назад Китай создал формат сотрудничества 16-ти стран Центральной и Восточной Европы и Китая. В число этих стран вошли Литва и еще 10 стран-членов ЕС. Китай и 16 европейских стран ежегодно проводят встречи на высоком уровне. При этом проводятся и тематические встречи министров в Европе и Китае.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

На развитие бизнеса на селе в Литве – 19,4 млн евро

На развитие бизнеса на литовском селе планируется...

Источник роста туроператора Tez Tour – Турция (2)

Литовский туроператор Tez Tour в прошлом году подсчитывал...

Telia к осени отключит трансляции наземного цифрового ТВ (2)

В августе и сентябре этого года литовская...

По количеству роста числа банкротств Литва была третьей в Европе (5)

В прошлом году в Европе обанкротились меньше компаний,...

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta выросла до 52,8 млн евро (1)

В первом полугодии этого года контролируемый...

TOP новостей

Жители Литвы поставили президенту отметку за работу: парламент о такой оценке может лишь мечтать (136)

Второй срок полномочий президента Литвы Дали...

Стоимость дома президента Литвы растет как на дрожжах (1)

Глава Литвы Даля Грибаускайте снова дополнила...

Инициативу кандидата в президенты политологи считают угрозой для Литвы (22)

Надо ли и как надо общаться с Россией – похоже эта...

Литва от саммита НАТО ждет прогресса в сфере ПРО, но беспокоится по поводу президента США (7)

Литовские дипломаты надеются, что на саммите НАТО на...

В Литве ожидается теплая и дождливая погода

На этой неделе ожидается теплая погода, однако...