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После угроз со стороны Александра Лукашенко генсек ассоциации Linavа Зенонас Буйвидас посетил КПП на границе с Беларусью и сказал, что сейчас движение через границу проходит в обычном режиме. По его словам, маловероятно, что граница будет полностью закрыта. Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что это в первую очередь больно ударит по самой Беларуси.
Vidmantas Janulevičius
Vidmantas Janulevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Все проходит в нормальном режиме, сейчас [на границе] нет никаких перемен. Мы говорили с водителями, которые едут с той стороны, все сказали, что никаких перемен не было", – сказал в передаче "День на Delfi" Буйвидас.

По его словам, белорусская таможня проводит жесткий контроль машин с европейскими номерами: "Их направляют на рентген. Там они стоят по несколько часов в очереди".

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"Наши таможенники говорили с коллегами, те сказали, что пока никаких распоряжений не поступало", – заметил Буйвидас.

По его словам, нет возможности полностью закрыть границу.

"Большая часть потоков идет в Калининград, мне кажется, все равно грузы должны проходить. Полностью закрыть невозможно", – сказал генсек.

"Бизнес всегда ищет возможности улучшения, ускорения или повышения уровня безопасности перевозок, я думаю, будут возить через Россию-Латвию", – прибавил он.

Янулявичюс сказал, что оценивает заявление Лукашенко как политическое средство воздействия, осуществление которого не совпадает с экономическими возможностями страны.

"Остановка грузоперевозок и транзита в первую очередь больно ударит по самой Беларуси. Это больше политическое средство воздействия, попытка сказать, не лезьте в наши дела и отстаньте, но сомневаюсь, что будут реальные действия. Без денег никто долго не проживет, а деньги со стороны им тоже никто долго давать не будет", – считает он.

"Сколько они протянут, если заводы "встанут", транзита не будет, не будут собирать деньги за въезд? Наконец, ввозят товары в Беларусь, с которых получают НДС, это около 70% ВВП Беларуси. <...> Ни сам режим, ни бизнес не сможет жить при закрытых границах даже месяц", – считает он.

Янулявичюс подчеркнул, что часть производимого в Беларуси оборудования продают в Россию, а компоненты для них изготавливают в Польше, в Германии и в др. странах.

"Вопрос - если не привезем эти компьютеры, как они соберут конечный продукт и продадут его? Переориентируются, найдут поставщиков в Азии, да, возможно, через полгода-год, но будет ли что спасать?" – рассуждает он.

Но если границы все же закроют, Янулявичюс сказал, что больше всего от этого пострадает сектор логистики и транспорта. Литве это обойдется в 0,4–0,5% ВВП.

"Может стоить 0,4–0,5% ВВП, если полностью закроем, но это предварительные данные, может и меньше будет", – сказал Янулявичюс.

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