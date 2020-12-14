По его словам, для малого и среднего бизнеса необходимо обеспечить срочные меры помощи, например, отсрочку уплаты налогов, а для крупного - доступ к капиталу.

"Потому что все другие меры, мы видели, что они тоже действенны и хороши, но они занимают много времени и окончательно получателя достигают теоретически два - пять месяцев спустя", - сказал BNS в понедельник В. Янулявичюс.

По его словам, крупный бизнес не рассчитывает на дотации, но хотел бы льготных кредитов, доступа к финансированию.

"Должны быть кредиты не под зверские проценты, а на (условиях - ред.), похожих на (условия - ред.), на которых получает займы государство (...). Никто не говорит, что нужно дотировать, хотя бы предоставить доступ к капиталу", - сказал он.

С введением более строгих карантинных мер в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, запрещено предоставление контактных услуг. Также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров. Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.