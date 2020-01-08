Производитель древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона - группа Grigeo заявила, что не уклоняется от ответственности за возможное загрязнения Куршского залива. Она заявила, что в среду сформировала комиссию, которая будет расследовать все обстоятельства инцидента в Клайпеде.
Gintautas Pangonis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я сказал собравшимся работникам предприятия и всей Литве могу повторить, что мы берем на себя всю ответственность и не бежим от нее – мы сделаем все, чтобы выяснить причины произошедшего, чтобы их устранить, и чтобы больше подобная ситуация не повторялась", – отметил в пресс-релизе президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис.

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По словам главы Grigeo Klaipeda Томаса Эйкинаса, комиссия приступила к работе в среду, а расследование продлится несколько недель – на основе его выводов будет подготовлен план действий.

Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.

Между тем, Г. Пангонис во вторник утверждал в интервью телеканалу LNK, что стоки в залив могли попасть по причине неисправности.

Со вторника все стоки Grigeo Klaipeda направляются в водоочистную систему Klaipedos vanduo.

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