"Мы положительно оцениваем введенные ограничения, поскольку ответственно относимся к сложившейся ситуации. Мы считаем, что это правильные меры, хотя и приняты они с опозданием. Все это надо было делать раньше. Конечно, все это вызывает неудобства, а изменение правил не на пользу предпринимателям, но мы понимаем, насколько серьезна ситуация", – сказала Шишкаускене.

После того как правительство со среды приняло решение ограничить передвижение жителей, жители стали массово отзывать забронированные на праздники номера на курортах, сказала Шишкаускене.

"Отозвали немало заказов. Люди собирались поехать в гостиницы на море, чтобы сменить окружение. Сейчас эти заказы массово отзывают", – заметила она.