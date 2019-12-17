После того, как Сейм Литвы решил повысить на 5 проц. пунктов налог на прибыль банков и кредитных уний, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс заявил, что ассоциация попросит президента Гитанаса Науседу наложить вето на закон.
Mantas Zalatorius
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, повышенный налог на прибыль, применяемый исключительно только для банков, нарушает Конституцию.

"По мнению юристов, с которыми довелось консультироваться, этот закон нарушает 29-ую статью Конституции, которая говорит о равенстве перед законом всех лиц", – сказал BNS М. Залаторюс.

"Мы действительно будем придерживаться ценностной позиции и обратимся к главе государства с просьбой к нему рассмотреть и, скорее всего, наложить вето на такой закон", – добавил он.

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Во вторник Сейм решил повысить налогообложение прибыли банков и кредитных кооперативов с января 2020 года в Литве на пять процентных пунктов – с 15% до 20%.

Превышающий 20% тариф налога будет применяться к прибыли более 2 млн евро. Сейчас налог на прибыль юридических лиц, включая банки, составляет 15%.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что повышение тарифа налога на прибыль банков до 20% позволит дополнительно собрать в бюджет около 20 млн евро доходов.

Ранее правящие предлагали обложить налогом активы банков, превышающие 2 млн евро, однако нанятые эксперты раскритиковали предложение и от этой идеи пришлось отказаться.

В прошлом году банки Литвы вместе взятые заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.

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