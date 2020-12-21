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В связи с всё большей изоляцией Великобритании из-за распространения нового, возможно, более заразного штамма коронавируса, представитель автоперевозчиков Литвы заявляет, что транспортные предприятия страны стали заложниками этой ситуации, а из-за приближающегося Брексита после Нового года может сложиться похожая ситуация.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Ромас Аустинскас заявил, что сами перевозчики не могут ничего сделать в сложившейся ситуации. По его словам, у ассоциации пока нет информации, сколько литовских грузовых машин находится в Великобритании, однако литовских машин в стране каждый день бывает по 100.

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"Мы услышим скоро, когда они (перевозчики - BNS) начнут нам звонить и спрашивать (...) Думаю, что литовских машин там точно каждый день как минимум по 100", - заявил он.

Он также добавил, что перевозчики надеются, что клиенты поймут ситуацию закрытых границ. Однако для перевозчиков такие остановки очень вредны, так как из-за этого фактически останавливается связанный с Великобританией бизнес.

Кроме того, по его мнению, похожая ситуация может сложиться после Нового года из-за Брексита.

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