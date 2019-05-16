По данным Исследовательского отдела LRT, многоквартирные дома будет строить бывший советник мэра Антанас Этнерис, партнер по бизнесу члена горсовета Шарунаса Матийошайтиса.
По данным LRT, учрежденная в прошлом году компания Plėtros fondas приобрела бывший Каунасский спортивный манеж с участком земли недалеко от школы в Шанчай. Горсовет города в феврале разрешил компании строить дома, не соблюдая установленные в законе расстояния до границы участка, а еще через несколько месяцев Каунасское самоуправление поменяло назначение участка и здания – из спортивного на многоквартирное.
Один из учредителей Plėtros fondas Этнерис был советником мэра Каунаса, когда горсовет решал этот вопрос, сообщает LRT.
Представители мэрии утверждают, что эта улица на общем плане города была предусмотрена еще в межвоенное время, а сейчас растущий район нуждается в инфраструктуре.
Этнер сказал, что в проект новой улицы не углублялся, но, по его мнению, приведенная в порядок территория лучше запущенной, все перемены общине представили во время презентации.
По данным LRT, Этнер, Шарунас Матийошайтис и еще несколько предпринимателей участвуют и в других строительных проектах в Каунасе.
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