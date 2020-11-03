"После введения карантина будут задействованы средства помощи, которые будут активированы раньше. Остается надеяться, что они будут действенными и помогут хоть столько-то амортизировать ситуацию и взять ее под контроль. Мы понимаем, какова ситуация, мы считаем, что в таком сложном положении находится бизнес, часть не восстановились, но альтернатив просто нет", – заявил премьер на пресс-конференции во вторник.

По его словам, кроме прежних средств помощи рассматриваются и новые, однако решения пока не приняты.

Премьер сообщил, что планируется ввести трехнедельный всеобщий карантин – будет остановлена работа предприятий общественного питания, исключение - еда на вынос, предлагается остановить и деятельность массажных салонов, за исключением медицинских услуг, а также спорт-клубов и SPA.

По словам премьера, деятельность гостиниц не будет запрещаться, однако будет предложено запретить групповые услуги, ограничить услуги питания, разрешив доставку в номер или на вынос. Не планируется ограничивать деятельность парикмахерских и салонов красоты, однако они должны принимать только по предварительной регистрации и соблюдать дополнительные меры безопасности.