aA
53 тыс. самозанятых жителей Литвы, потерявших во время коронавирусного кризиса все доходы или их часть, уже получили государственные субсидии, сообщил премьер.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.

"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.

Статьи по теме:
Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника  (38)
Государственные выплаты пополняют карманы не всех самозанятых: процедура оплаты подверглась критике  (47)

Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.

За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.

По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Основные шаги: как работодателям и индивидуальным предпринимателям Литвы получить субсидии (8)

Pаботодатели смогут получить государственные субсидии...

TOP новостей

Карантин в Литве планируют продлить до 11 мая (107)

22 апреля правительство Литвы обсудит решение о...

Новые подробности об очаге заражения в Клайпеде: мэр подал заявление в прокуратуру (9)

Ситуация в клайпедском хосписе остается крайне...

Глава Минздрава: нынешняя ситуация позволяет думать о смягчении карантина

На пресс-конференции во вторник глава Минздрава Литвы...

"На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса?

Одни страны ослабляют условия карантина, другие в...

СМИ: в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина (1)

Портал lrt.lt сообщает, что в Сантаришкской клинике родила...

|Maža didelių žinių kaina