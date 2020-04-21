По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.
"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.
Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.
За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.
По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.
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