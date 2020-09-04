"(Это свидетельствует – BNS) о самом лучшем инвестиционном климате, не только для зарубежных инвестиций, которые мы привыкли всегда привлекать (...), но и для инвестиций литовского капитала", - сказал премьер журналистам на открытии завода.

VMG инвестировала в завод древесно-стружечных плит (ДСП) 146 млн евро, на нем создано 140 новых рабочих мест, преимущественно для операторов автоматизированных станков.

Годовые мощности завода составляют 600 тыс. кубометров ДСП, впоследствии они будут расти.

Рядом с первым заводом уже строится и второй - завод корпусной мебели, в который намечается вложить около 60 млн евро. Планируется, что он заработает через год.