Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что у правительства нет намерений применять тотальный налог на автомобили, но регистрационный сбор за загрязняющие автомобили может появиться, хотя конкретные сроки пока не предусмотрены. Премьер-министр также подверг критике план борьбы с загрязнением воздуха, подготовленный Министерством окружающей среды.
© DELFI / Karolina Pansevič

"При нашем правительстве тотального налога на автомобили не будет. Повторю ещё раз: нам придётся в будущем думать над тем, чтобы у жителей не было стимулов регистрировать очень старые и загрязняющие автомобили. Это может быть плата за регистрацию, но и таким образом мы будем сделать шаги, чтобы жители имели возможность и стимул приобрести не обязательно совсем новый автомобиль, но более новый, более экологичный", - сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas глава правительства.

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По словам премьер-министра, план, подготовленный Министерством окружающей среды, вообще не обсуждается и в правительство подан не будет.

"Этот план борьбы с загрязнением воздуха является полным "пшиком". Не знаю, из каких соображений Министерство окружающей среды составило этот планчик. Он даже предварительно не обсуждался в правительстве. Он не только не является предметом дискуссий - я говорю об очень деликатной позиции, некоторые позиции вообще уму непостижимы. Могу сказать, что этот план не дойдёт до правительства", - заверил С.Сквернялис.

На прошлой неделе Министерство окружающей среды зарегистрировало план сокращения загрязнения воздуха до 2030 года. Для осуществления всех предусмотренных им мер может потребоваться 254 млн евро.

В плане много внимания уделяется транспортному сектору. Следует отметить, что, в соответствии с данным документом, начиная с 2020 года, ограничивающие движение дизельного автомобильного транспорта в городах или их частях муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Национальный план уменьшения загрязнения воздуха гласит, что с 2020 года автомобили должны облагаться налогом в соответствии с их уровнем загрязнения, а этот налог будут платить владельцы транспортных средств. Кроме того, с 2021 года предусматриваются финансовые стимулы тем, кто покупает экологически чистые автомобили.

В плане указывается, что правительство должно утвердить Национальный план борьбы с загрязнением воздуха до конца этого года и к апрелю следующего года представить его Европейской комиссии. Впоследствии он должен будет обновляться не реже одного раза в четыре года.

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