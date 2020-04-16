"Если говорить о лицах, занимающихся индивидуальной деятельностью, то помощь уже предоставляется, из 45 тыс. зарегистрировавшихся лиц более чем 28 тыс. уже получили выплаты", –сказал С. Сквернялис.

По его словам, о простое заявили 35 тыс. компаний, это касается более 240 тыс. работников.

"Но тех, кто обратился за компенсацией простоя, значительно меньше, около 10%", – сказал премьер.

Индивидуально работающим людям, потерявшим доходы из-за карантина, выплачивается субсидия государства в 257 евро.