"Если говорить о лицах, занимающихся индивидуальной деятельностью, то помощь уже предоставляется, из 45 тыс. зарегистрировавшихся лиц более чем 28 тыс. уже получили выплаты", –сказал С. Сквернялис.
По его словам, о простое заявили 35 тыс. компаний, это касается более 240 тыс. работников.
"Но тех, кто обратился за компенсацией простоя, значительно меньше, около 10%", – сказал премьер.
Индивидуально работающим людям, потерявшим доходы из-за карантина, выплачивается субсидия государства в 257 евро.
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