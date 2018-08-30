Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что пока не видит угроз в связи с вероятными китайскими инвестициями в Литве, и что все потенциальные инвесторы подвергаются одинаково ответственной оценке.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы оцениваем каждого потенциального инвестора, принят закон (...) Что касается наших стратегических предприятий, то ко всем инвесторам применяется один и тот же принцип (...) Пока точно нет угрозы беспокоиться, потому что каких-то особо крупных инвестиций (Китая – BNS) нет, и нет инвестиций в наши стратегические проекты", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве в среду.

Статьи по теме:
Президент Литовско-китайского форума: возможно, придется подождать китайских инвестиций в финансовые технологии  (8)
США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга  (3)

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас говорит, что осенью в сейме будут обсуждаться политические и экономические отношения Литвы с Китаем. По словам члена сейма Аушры Мальдейкене, комитет получил информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) об угрозах, связанных с китайскими инвестициями в Литве.

Ни В. Бакас, ни ДГБ не комментируют этот документ о вероятных угрозах Литве от Китая.

Некоторые официальные лица опасаются, что Китай через инвестиции может получить рычаги воздействия на внутреннюю политику.

Китайский гигант транспорта и логистики, недвижимости и финансов China Merchants Group (CMG) несколько лет назад заговорил о возможности возить грузы через Клайпеду. Компания развивает в Беларуси промышленный парк Great Stone, а самый прямой путь для экспорта продукции шел бы через Клайпеду.

Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус говорил, что CMG изъявила желание построить в Клайпеде новый контейнерный терминал. В 2016 году она пыталась инвестировать в одну из крупнейших клайпедских погрузочных компаний Klaipedos Smelte, но сделка не состоялась.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Доклад Пентагона: Китай отрабатывает удары по целям США (15)

Китайские военные вероятно оттачивают удары по...

Бизнес

Премьер-министр Литвы: пока нет оснований беспокоиться по поводу китайских инвестиций (1)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что пока...

Вильнюс инвестирует еще 39 млн евро в обновление общественного транспорта (3)

Cтолица Литвы инвестирует еще 38,5 млн евро в обновление...

Палангские предприниматели еще надеются заработать: курорт не пустует (6)

Несмотря на то, что в этом году лето радовало теплом, а...

Бум частных детских садов в Литве – за счет миллионов из самоуправлений (57)

Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...

Группа предприятий Viciunai: мы не можем контролировать тех, кто продает нашу продукцию в Крыму Консерваторы обвинили мэра Каунаса: "наживается на оккупации"  (31)

Принадлежащая мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису...

TOP новостей

Профессор о демографии в Литве: мы остановились на дне (15)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Погода: последние дни уходящего лета порадуют теплом

30 августа воздух прогреется до 19–23°C. Местами пройдут...

Премьер: правительство Литвы изменило позицию и обжалует решение по тюрьме ЦРУ (77)

Правительство Литвы изменило свою позицию и решило...

Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (25)

Делегированный Литвой судья Европейского суда по...

Палангские предприниматели еще надеются заработать: курорт не пустует (6)

Несмотря на то, что в этом году лето радовало теплом, а...