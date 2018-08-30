"Мы оцениваем каждого потенциального инвестора, принят закон (...) Что касается наших стратегических предприятий, то ко всем инвесторам применяется один и тот же принцип (...) Пока точно нет угрозы беспокоиться, потому что каких-то особо крупных инвестиций (Китая – BNS) нет, и нет инвестиций в наши стратегические проекты", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве в среду.
Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас говорит, что осенью в сейме будут обсуждаться политические и экономические отношения Литвы с Китаем. По словам члена сейма Аушры Мальдейкене, комитет получил информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) об угрозах, связанных с китайскими инвестициями в Литве.
Ни В. Бакас, ни ДГБ не комментируют этот документ о вероятных угрозах Литве от Китая.
Некоторые официальные лица опасаются, что Китай через инвестиции может получить рычаги воздействия на внутреннюю политику.
Китайский гигант транспорта и логистики, недвижимости и финансов China Merchants Group (CMG) несколько лет назад заговорил о возможности возить грузы через Клайпеду. Компания развивает в Беларуси промышленный парк Great Stone, а самый прямой путь для экспорта продукции шел бы через Клайпеду.
Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус говорил, что CMG изъявила желание построить в Клайпеде новый контейнерный терминал. В 2016 году она пыталась инвестировать в одну из крупнейших клайпедских погрузочных компаний Klaipedos Smelte, но сделка не состоялась.
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