Сам премьер-министр не был доволен результатами встречи.

"По сути позиция, которую я услышал, это все у нас в порядке, мы страна с одними из самых низких цен, существенных проблем у нас нет. Я не могу с этим согласиться, поэтому на следующей неделе правительство обсудит конкретные планы и меры повышения конкуренции, поощрения малого и среднего бизнес. Трудно отрицать, но это отрицают, что последние 7 лет цены на продукты росли наполовину быстрее, чем цены на сырье и импорт. Это факт. Мы в ЕС в первой пятерке стран, где цены быстрее всего росли в последние 7 лет. Такое положение нас не удовлетворяет. Говоря о средствах, которые сегодня были упомянуты, нам придется вернуться к концентрации: как в масштабе страны, так и по регионам и городам. Мы должны будем поощрительными мерами искать возможность появления нового бизнеса. Я письменно обращусь к 12 крупным инвесторам, у которых есть торговые сети, попрошу их инвестировать в Литве", - сказал премьер-министр.

Сквернялис подчеркнул, что не отказываются от планов ограничения работы ТЦ в воскресные и в праздничные дни. Также планируют принять решение по вопросу работы контролирующих ведомств, поскольку премьер не видит работы в сфере защиты прав потребителей.

"Я отрицательно оцениваю работу Антимонопольной службы. Я вижу, что защищают не государство, не муниципалитет, поэтому мы должны искать альтернативу, чтобы обеспечить права потребителей", - сказал он. Сквернялис прибавил, что разговор о ценах состоится и с компаниями поставляющими услуги отопления и электроэнергию, а также с представителями другого бизнеса, который предоставляет жителям необходимые услуги.

DELFI удалось получить тайный план правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей, а цель его – побуждение малого бизнеса. Неофициально говорят, что это часть плана премьер-министра Саулюса Сквернялиса по "борьбе с ценами".

Представители власти этот план не комментируют. Пока все меры неофициальные, их еще будет обсуждать правительство, парламент и ответственные ведомства.

Представители ТЦ после встречи со Сквернялисом заверили, что цены в Литве сильно не увеличились, и они готовы сделать все, чтобы они сильно не росли.

"Я понимаю, что цены - чувствительная тема для жителей Литвы, и премьера она беспокоит. Мы сами следим за данными "Евростата", цены на питание, не считая цен на сигареты и алкоголь, за четыре года увеличились на 5,3%. Со дня введения евро цены в магазинах сети Maximа увеличились на 4,2%. Когда я слышу, что говорит премьер, то понимаю, что дело не в изменении цен, а в том, что большая часть семейного бюджета уходит на оплату продуктов питания. Как представитель лидирующей на рынке компании я хотела бы заверить, что изменения цен будут минимальными", – сказала глава Maxima LT Кристина Мейде.

Ей вторил и представитель Lidl Lietuvа Радостин Руссев-Пейн: "Мы верим, что наилучший способ снижения цен - это повышение конкуренции. Когда мы пришли два года назад, цены упали, я должен сказать, что наши 38 магазинов оказывают большое влияние и с каждым новым магазином конкуренция растет все больше, так мы способствуем снижению цен".

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