"Мы должны использовать те инструменты, которые были утверждены и оправдали себя. (...) Надо по-прежнему выплачивать субсидии на зарплаты работникам, чтобы избежать последствий, которые мы сегодня видим. Но надо понимать, Это чувствует и общество и все остальные -как прежде уже не будет. И бизнесу надо подумать, как адаптироваться к новым условиям, к новой реальности", – сказал Сквернялис.
Напомним, что режим карантина в Литве действует до 24 ч. 29 ноября. ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что пока нет оснований говорить о смягчении карантина.
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