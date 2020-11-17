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ВРИО премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что бизнес из-за пандемии должен адаптироваться к работе в новых условиях.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы должны использовать те инструменты, которые были утверждены и оправдали себя. (...) Надо по-прежнему выплачивать субсидии на зарплаты работникам, чтобы избежать последствий, которые мы сегодня видим. Но надо понимать, Это чувствует и общество и все остальные -как прежде уже не будет. И бизнесу надо подумать, как адаптироваться к новым условиям, к новой реальности", – сказал Сквернялис.

Напомним, что режим карантина в Литве действует до 24 ч. 29 ноября. ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что пока нет оснований говорить о смягчении карантина.

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