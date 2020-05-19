Премьер Литвы: планируется возобновить рейсы в Варшаву и Осло

"Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия", – сказал премьер журналистам.
По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.
На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.
Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы о карантине: мы видим, что некоторые решения уже созрели (4)
20 мая правительство Литвы должно приступить к...
Витаутас Синкявичюс – об ограничениях для пожилых людей: я выскажусь еще жестче, чем Гирнюс (37)
Ограничение прав пожилых людей на попадание в...
Президент Литвы отметит свой день рождения в Ниде (26)
Президент Литвы Гитанас Науседа с 15 мая с супругой...
Полицейским указали наказать в этом году на треть больше водителей (19)
По данным Delfi, патрульным Вильнюсской дорожной полиции...
По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса (4)
По техническим причинам пока не ясно количество новых...