"Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году", – сказал премьер журналистам в правительстве.
Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.
Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.
Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.
Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.
"Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что мы и дальше будем расти", – сказал С. Сквернялис.
По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.
Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительстве быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.
Премьер ответил, что такое балансирование не является уникальным.
"Мы много балансируем, потому что много областей, где нам нужно сбалансировать нашу позицию", – сказал премьер.
Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.
Продюсер: на телеканале Lietuvos rytas будет меньше российских сериалов (8)
После того, как Литовская комиссия по радио и...
Премьер Литвы обещает выделить дополнительные деньги, чтобы бюджет обороны составил 2% ВВП (4)
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в среду...
Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (54)
Литовское правительство в среду одобрило повышение...
Министр Латвии: Литовские железные дороги - хороший пример для латышей
Перемены в государственных Литовских железных...
TOP новостей
Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (54)
Литовское правительство в среду одобрило повышение...
ФОТО: Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (127)
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
Секрет успеха снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль": каждая деталь сработала на общую идею (29)
Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты (6)
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31000 евро (3)
Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс....