Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в среду сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).
Raimundas Karoblis, Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году", – сказал премьер журналистам в правительстве.

Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.

Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.

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Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.

Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.

"Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что мы и дальше будем расти", – сказал С. Сквернялис.

По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.

Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительстве быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.

Премьер ответил, что такое балансирование не является уникальным.

"Мы много балансируем, потому что много областей, где нам нужно сбалансировать нашу позицию", – сказал премьер.

Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.

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