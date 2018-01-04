Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас сказал, что будут обсуждаться вероятные инвестиционные планы предприятия, а также восстановление участков железной дороги в латвийскую Реньге - участок, за разобранные рельсы которого Литовские железные дороги в октябре прошлого года были оштрафованы почти на 28 млн. евро, последние намерены восстановить в 2019 году.
"Эта польская инвестиция исключительно важна для энергетической безопасности Литвы и отрадно, что деловые отношения с Литовскими железными дорогами устоялись, и теперь обеспечивается выгодное обеим сторонам сотрудничество", - сказал Т. Бержинскас.
Бывший глава контролируемой Orlen литовской сети заправочных Ventus-nafta М. Рудникий возглавил Orlen Lietuva в конце декабря, сменив в этой должности Иренеуша Фанфару.
В прошлом году компания Orlen Lietuva завершила длительный спор с Литовскими железными дорогами о тарифах грузоперевозок, и оба предприятия прекратили судебную тяжбу.
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