Литовский премьер Саулюс Сквернялис в пятницу посетит Мажейкяй, где встретится с новым руководителем контролируемого польским нефтеконцерном Orlen предприятия Orlen Lietuva Михалом Рудницким.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас сказал, что будут обсуждаться вероятные инвестиционные планы предприятия, а также восстановление участков железной дороги в латвийскую Реньге - участок, за разобранные рельсы которого Литовские железные дороги в октябре прошлого года были оштрафованы почти на 28 млн. евро, последние намерены восстановить в 2019 году.

"Эта польская инвестиция исключительно важна для энергетической безопасности Литвы и отрадно, что деловые отношения с Литовскими железными дорогами устоялись, и теперь обеспечивается выгодное обеим сторонам сотрудничество", - сказал Т. Бержинскас.

Бывший глава контролируемой Orlen литовской сети заправочных Ventus-nafta М. Рудникий возглавил Orlen Lietuva в конце декабря, сменив в этой должности Иренеуша Фанфару.

В прошлом году компания Orlen Lietuva завершила длительный спор с Литовскими железными дорогами о тарифах грузоперевозок, и оба предприятия прекратили судебную тяжбу.

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