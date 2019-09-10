Прекращается срок действия карт кодов банка Luminor

"Из-за этих изменений будет обновлена ценовая политика банка Luminor, не останется информации, связанной с картами кодов", – сообщает банк Luminor.
С 1 сентября от карт кодов отказался банк Swedbank. Еще раньше такое решение принял банк SEB.
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