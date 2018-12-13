Стоимость проекта – 77,8 млн. евро (73,1 млн. евро по концессионному соглашению и 4,786 млн. евро инвестирует концессионер).
Указаны и субподрядчики – KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Fima, Elsis TS, Budimex S.A., Stadion Amsterdam C.V.
Директор Vilniaus nacionalinis stadionas Ренатас Начаюс на пресс-конференции сказал, что компания готова осуществить проект вместе с зарубежными партнерами.
"Наша компания была специально создана для этого проекта, это нормальная мировая практика. Условия конкурса позволяют опираться на мощности субподрядчика, мы собрали команду специалистов, – заметил он. – У нас есть несколько источников финансирования, т.е. зарубежных банков. У нас есть гарантии".
Начаюс сказал, что на свой проект компания Vilniaus nacionalinis stadionas уже истратила около 200 000 евро. Он заметил, что вся информация о договорах и обязательствах будет предана огласке, если компания победит в конкурсе.
"Стадион, по нашему предложению, будет рассчитан на 17 500 мест, в нем 20 входов", – сказал директор проекта Кястутис Малакаускас.
Площадка для парковки рассчитана на 1600 автомобилей. Малакаускас прибавил, что стадион будет соответствовать IV УЕФА, с гибридным покрытием (23 000 кв. м). Также появится музей спорта (1800 кв. м).
Площадь детского сада – 3640 кв. м (он рассчитан на 300 детей), уличных пространств – 4750 кв. м. В проекте предлагается олимпийский 50-метровый бассейн с 8 дорожками. В проекте будет создано 338 рабочих мест.
Дополнительно городу предлагают оборудовать воздушную гондолу (новую систему транспортного сообщения - линию канатной дороги), которая соединит стадион с центром города.
На пресс-конференции архитектор AV Archilab Виктория Пуоджюте сказала, это это транспорт для инновационных городов.
"Это экологический транспорт, решающий проблему сообщения в чувствительных местах и на охраняемых территориях. Он может перевезти тысячи человек в час", – рассказала архитектор.
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