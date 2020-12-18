Представитель торговой сети Norfa Дарюс Рилишкис информировал BNS, что для того, чтобы изъять промышленные товары из торговли, нужно внести изменения в большую часть компьютерных программ, а это негативно скажется на работе предприятия.
Глава Департамента по вопросам коммуникации и имиджа торговой сети Maxima Эрнеста Дапкене не считает, что ограничения продаж промтоваров уменьшат потоки покупателей. По ее словам, "абсолютную часть в продажах магазинов Maxima составляют продукты питания. У нас сейчас нет подходящего решения по ограничениям промтоваров - все варианты приведут только к еще большему сумбуру в и так сложной ситуации", - сказала BNS Э. Дапкене.
Представитель Lidl Лина Скерсите говорит, что предприятие еще не приняло решения в связи с призыом ограничить ассортимент.
Менеджер по связям с общественностью торговой сети Rimi Рената Кершене сказала в четверг BNS, что ограничения в магазинах не рассматриваются. Между тем представители сети Iki подчеркнули, что в их сети львиную долю ассортимента составляют продукты питания, и не стали подробно комментировать, может ли быть ограничена торговля промтоварами.
Министр Аушрине Армонайте в четверг призвала торговые сети добровольно ограничить ассортимент товаров, чтобы уменьшить потоки покупателей и сохранить равную конкуренцию между торговцами. По ее словам, в случае необходимости правительство могло бы обязать торговые сети это сделать.
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