Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.

"Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю", – сказал BNS М. Скуодис.

По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.

Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии.