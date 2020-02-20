Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.
"Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю", – сказал BNS М. Скуодис.
По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.
Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии.
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