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В четверг Вильнюс посетили представители американского гиганта по производству электромобилей Tesla – концерн рассматривает возможность размещения в стране сети зарядных станций для электромобилей.
"Tesla Model 3"
"Tesla Model 3"
© Vytauto Pilkausko nuotr.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.

"Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю", – сказал BNS М. Скуодис.

По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.

Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии.

ru.DELFI.lt
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