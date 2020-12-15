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Со среды в Литвы будут закрыты все магазины и торговые места за исключением продуктовых. Представители рыночных торговцев считают, что это дискриминация – ведь крупные магазины по-прежнему могут торговать одеждой и обувью, а вещевые рынки будут закрыты. Они считают, что всем без исключения должны запретить продажу промтоваров. Правительство отмечает, что ему понятна суть проблемы, но пока не видит выхода.
Rimi parduotuvė Latvijoje
Rimi parduotuvė Latvijoje
© LETA / Scanpix

Председатель Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Зита Сорокене сказала Delfi, что на сегодняшний день больше половины товаров в продуктовых магазинах - это промтовары.

"Если сказано, что можно торговать только продуктами питания, думаю, и в ТЦ не должны продавать ничего другого. Несложно определить, что такое продукты. Как с алкоголем, который не все время продают", – сказала она.

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По словам Сорокене, сейчас много говорят об ограничении потока покупателей в магазинах, но она подчеркнула, что сокращение мест, где люди могут купить все необходимое, приведет к обратному эффекту – поток еще больше увеличится.

"Нам понятно, насколько угрожающая ситуация сложилась, мы не против ограничения работы вещевых рынков, но возмущает то, что одни смогут торговать, а другие нет. Это явная дискриминация", – заметила Сорокене.

В Латвии, к примеру, также возникал такой вопрос и там было решено ограничить продажу товаров домашнего обихода в крупных ТЦ. В Латвии в выходные и в праздники могут работать только те торговые места, где продают горючее, продукты (не считая алкогольных магазинов) и гигиенические товары.

Глава Расейнского рынка Даля Лукаускене сказала, что видит неравенство.

"Представьте, какие у нас площади, стоишь и в 10 м продаешь носки на улице, другой торговец продает вязанные тапки, это разве плохо? Почему нам нельзя работать? А в магазине можно? Это дискриминация", – сказала она.

"Нам нужно больше помощи. В Расейняй это один рынок, аренда стоит 400 евро, некоторые и 500 платят. Мы не просим нас оставить, а их закрыть. Все должно быть закрыто", – заметила она.

В понедельник этот вопрос обсуждался на заседании правительства.

"У нас есть некоторые нюансы с торговлей. Первый – продажа промтоваров в больших продовольственных магазинах, представители малого бизнеса уверяют, что так искажается конкуренция (...).

Это непростой вопрос, он возникал и во время весеннего карантина, но никто не нашел выхода, поэтому оставили, как есть. Есть страны, которые перечисляют товары первой необходимости и продают только их, есть страны, где в выходные не разрешают торговать промтоварами, но надо на бумаге все уточнять, о чем идет речь - о бытовой технике, батарейках, относятся ли батарейки к технике и т.д.", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните и заметила, что ей понятно напряжение в связи с условиями конкуренции, но на сегодняшний день сложно найти какое-то логичное решение, тем более, что и весной выхода из этой ситуации не нашли.

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