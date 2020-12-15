Председатель Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Зита Сорокене сказала Delfi, что на сегодняшний день больше половины товаров в продуктовых магазинах - это промтовары.

"Если сказано, что можно торговать только продуктами питания, думаю, и в ТЦ не должны продавать ничего другого. Несложно определить, что такое продукты. Как с алкоголем, который не все время продают", – сказала она.

По словам Сорокене, сейчас много говорят об ограничении потока покупателей в магазинах, но она подчеркнула, что сокращение мест, где люди могут купить все необходимое, приведет к обратному эффекту – поток еще больше увеличится.

"Нам понятно, насколько угрожающая ситуация сложилась, мы не против ограничения работы вещевых рынков, но возмущает то, что одни смогут торговать, а другие нет. Это явная дискриминация", – заметила Сорокене.

В Латвии, к примеру, также возникал такой вопрос и там было решено ограничить продажу товаров домашнего обихода в крупных ТЦ. В Латвии в выходные и в праздники могут работать только те торговые места, где продают горючее, продукты (не считая алкогольных магазинов) и гигиенические товары.

Глава Расейнского рынка Даля Лукаускене сказала, что видит неравенство.

"Представьте, какие у нас площади, стоишь и в 10 м продаешь носки на улице, другой торговец продает вязанные тапки, это разве плохо? Почему нам нельзя работать? А в магазине можно? Это дискриминация", – сказала она.

"Нам нужно больше помощи. В Расейняй это один рынок, аренда стоит 400 евро, некоторые и 500 платят. Мы не просим нас оставить, а их закрыть. Все должно быть закрыто", – заметила она.

В понедельник этот вопрос обсуждался на заседании правительства.

"У нас есть некоторые нюансы с торговлей. Первый – продажа промтоваров в больших продовольственных магазинах, представители малого бизнеса уверяют, что так искажается конкуренция (...).

Это непростой вопрос, он возникал и во время весеннего карантина, но никто не нашел выхода, поэтому оставили, как есть. Есть страны, которые перечисляют товары первой необходимости и продают только их, есть страны, где в выходные не разрешают торговать промтоварами, но надо на бумаге все уточнять, о чем идет речь - о бытовой технике, батарейках, относятся ли батарейки к технике и т.д.", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните и заметила, что ей понятно напряжение в связи с условиями конкуренции, но на сегодняшний день сложно найти какое-то логичное решение, тем более, что и весной выхода из этой ситуации не нашли.