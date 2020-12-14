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Со среды на рынках в Литве разрешена только торговля продуктами питания. Председатель Ассоциации представителей малого бизнеса и торговцев Зита Сорокене сказала, что это дискриминация.
Представители малого бизнеса Литвы об ограничениях: это дискриминация
© DELFI / Kotryna Dagenytė

По ее словам, это несправедливо и нечестно, ведь в магазинах торговых сетей продают не только продукты питания, а на рынках эту торговлю запретили.

"Если в магазинах разрешат продавать промтовары, а на рынках - нет, это будет нечестно и несправедливо. Нельзя одним разрешать, а другим запрещать", – сказала Сорокене.

По ее словам, угроза заражения на рынке меньше, чем в торговых центрах.

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"Рынки сейчас полупустые, а в регионах они размещены в основном под открытым небом", – продолжила она.

По словам Сорокене, на рынки после первого карантина не вернулось 15–20% торговцев. Тогда тоже запрещали торговлю промтоварами.

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