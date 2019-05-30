Литва не импортирует сжиженный природный газ (СПГ) из Калининградской области, где Россия в начале этого года завершила строительство терминала СПГ с плавающим судном-хранилищем "Маршал Василевский".
Klaipėdos nafta
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Об этом сообщили BNS представители литовских компаний, занимающихся перегрузкой и импортом СПГ, реагируя на заявление одного из руководителей "Газпрома" о том, что концерн начинает экспорт СПГ из Калининграда в Литву.

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"Газ на Клайпедский терминал СПГ никогда не поставлялся и не поставляется из Калининградской области", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta Оринта Барткаускайте.

Представитель по связям с прессой госэнергохолдинга Lietuvos energija, который в основном импортирует СГА норвежской Equinor, Артурас Кятлярюс также сообщил BNS, что группа не импортирует из Калининграда СПГ и не располагает никакой информацией об этом.

Неофициальные источники утверждает, что Калининградский терминал СПГ реально не действует, поскольку стоит пустым.

Российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заместителя председателя правления "Газпром" Виталия Маркелова, в четверг сообщило, что концерн начинает экспорт СПГ из Калининграда в Литву.

"Как и планировалось, терминал "Маршал Василевский" начинает экспорт газа и поставляет его не только Калининградской области, но и на терминал в Клайпеде", – отметил В. Маркелов в журнале "Газовая промышленность", где он является главным редактором.

Крупнейший потребитель газа в Литве - завод удобрений Achema импортирует из российского порта Высоцк газ частной российской компании "Новатэк", один небольшой груз с газом "Новатэка" весной поставила и компания LET, входящая в холдинг Lietuvos energija.

Построенный "Газпромом" Калининградский терминал СПГ официально был открыт в начале января. Плавающий терминал стоимостью 295 млн долларов США емкостью 170 тыс. кубометров построила южно-корейская Hyundai Heavy Industries, которая строила и аналогичное хранилище для Клайпедского терминала СПГ.

Российские СМИ сообщали, что терминал должен не только обеспечить энергетическую безопасность анклава, но и защитить от гипотетического риска прерывания транзита газа через Литву, а также поставлять небольшие грузы СПГ покупателям в регионе Балтийского моря.

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