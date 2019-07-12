12 июля в Литве состоится инаугурация избранного президента Гитанаса Науседы. Информационное агентство BNS обратилось к экономистам, представителям бизнеса и профсоюзов с вопросом, что, по их мнению, в экономической политике должен изменить новый президент, делать не так, как 10 лет делала Даля Грибаускайте.
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Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал: "Мы считаем, что экономическая дипломатия должна быть поднята на совершенно иной уровень. Я думаю, что не было достаточного сигнала из президентской службы послам, консульским отделам о том, что экономические вопросы на самом деле важны. Мы не слышали, чтобы бывшая президент ясно дала понять МИДу, послам, что наряду с политикой нельзя забывать об экономике".

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Экономист Александрас Изгородинас сказал: "Инновации, финансовые технологии, и высокий ВВП должны стать важной частью экономической политики нового президента, это диктуют условия. Литва уже по многим показателям приблизилась к средним данным по ЕС, чтобы добиться какого-то прорыва в экономике, это касается и зарплат, мы неизбежно должны уделять внимание инновациям и новым технологиям".

Исполнительный директор ассоциации Investors' Forum Рута Скирене заметила: "Я желаю новому президенту не бояться больше встречаться с бизнесом, поскольку полезно услышать о том, с какими проблемами сталкивается бизнес. Никто не говорит, что ты должен потакать бизнесу и следовать его предложениям, но услышать, выслушать, увидеть эти проблемы стоит. Хотелось бы, чтобы и первое лицо государства продемонстрировало уважение к бизнесу, этого в Литве не хватает".

Владелец компании Vikonda Йоланта Блажите сказала: "Хотелось бы, чтобы избранный президент не ограничился одними лозунгами о снижении социального разобщения и предпринял конкретные действия. Например, укрепил дипломатическую сеть и использовал ее не только для политической, но и для экономической дипломатии. Хочется, чтобы президент не относился к предпринимателям страны с позиции "люблю - не люблю", а объединил их для общей цели – создания большой экономической выгоды".

Глава Литовских профсоюзов Инга Ругинене заметила: "Нам очень хотелось бы, чтобы он возобновил и сделал более тесными отношения с профсоюзами. Пока мы этого не чувствуем, отношения с президентской службой были холодными. Хотелось бы, чтобы президент видел в нас партнеров и возможность более тесного сотрудничества и совместной работы".

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