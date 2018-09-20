– Господин Малинаускас, когда мы увидим план, и что в нем будет? После встречи с торговцами в среду мнение премьер-министра не изменилось?
- Я думаю, эта встреча была очень продуктивной. В следующую среду на заседании правительства представят окончательный список мер, министерства занимаются подготовкой проектов к законам. Есть ясные моменты, которые можно назвать и сейчас. Во-первых, ставился значительный акцент на то, что надо снижать бюрократию для малого бизнеса. Появятся определенные налоговые льготы.
Суть вот в чем: мы не побуждаем малый бизнес ради снижения цен. Мы хотим, чтобы он вышел из "тени". Будем стараться акцентировать, что цены определяет конкуренция и защита прав потребителей, а также эффективная работа госведомств. В некоторых случаях – участие государства на рынке (...)
Наверное больше всего вопросов вызывает поощрение конкуренции, сообщение о новых участниках рынка. Вопрос концентрации рынка все время вызывал много вопросов. Нужно в первый раз сказать себе, какой же в Литве рынок, какую его часть занимают разные участники. Посмотрим, большую ли часть занимает самый крупный игрок и есть ли место для расширения, поскольку в стране с доходом бюджета в 9 млрд. дальнейшее расширение компании с оборотом в 1,5 млрд. представляет определенную угрозу. Новостей будет много.
– Господин Вилимас, торговцы говорят, что Литва - страна низких цен. Премьера, кажется, это утверждение не убедило. Он стоит на своем. Как обстоят дела с ценами в Литве на самом деле?
Во-первых, это не торговцы так говорят. Мы можем лишь надеяться, что в Литве такие цены. Статистика приходит из Европы – "Евростата", Центробанка, Минфина. На прошлой неделе мы могли слышать сообщение Минфина.
Я не знаю, можно ли делать такую трагедию, сравнивая цены в магазинах Литвы и других стран Европы, как это делают сейчас, поскольку, по статистике, Литва еще отстает. (...)
- Вы считаете, что обе стороны - представители торговых сетей и премьер, хорошо поняли друг друга?
Я не принимал участия на встрече, видел все высказывания лишь в публичном пространстве. После беседы с представителями некоторых сетей не было впечатления, что диалог был конструктивным, если его так можно назвать, поскольку, когда одна сторона говорит, что будет так и неважно, что говорит другая, то на диалог это непохоже.
Конечно, о конкуренции надо говорить, но то, что происходит сейчас...
По моим данным, когда у правительства возникает вопрос доходов или расходов или какие-то вопросы по конкретному сектору, вызывают руководителей и у них спрашивают. (...) На протяжении последнего месяца мы слышим только, что то будут делать так, неважно, что мы говорим в ответ, неважно, что показывает статистика. Хотелось бы все же, чтобы дискуссия была более конструктивной.
Малинаускас: Я может выскажусь не очень политкорректно. Во-первых, мы спрашивали у торговцев. Во-вторых, уважаемый Лауринас, не вы ли были тем человеком, который сказал, что не видите на литовском рынке места больше чем для еще одной торговой сети?
Вилимас: Сейчас – да, места нет. Если вы спрашиваете мое мнение, могу сказать - рынок переполнен. За последние три года с рынка ушли два игрока, еще один ушел из сферы интернет-торговли продуктами питания. Два игрока хотели объединиться, поскольку один хотел уйти с рынка, но Антимонопольная служба не дала. Но если вы говорите о привлечении других сетей, я, как глава ассоциации, приветствую это. (...)
– Господин Вилимас, что будут делать крупные сети, если в плане предусмотрят запреты, ограничения, о которых идет речь в черновом варианте?
Если будут приняты законы, их будут соблюдать. Также я как эксперт (...) могу заверить: при ограничении конкуренции не все средства направлены на ее ограничение.
Конкуренция есть не только между малыми и крупными сетями, сейчас крупные часто представляют как одну группу. Это пять индивидуальных сетей, у которых разный рынок. Пять крупных сетей конкурируют и между собой, они занимают на рынке от 40 до 6%. IrИ если примут многие меры, о которых говорится, конкуренция будет заморожена. Надо очень хорошо подумать и признать, что некоторые меры ограничения конкуренции дискредитируют себя.
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