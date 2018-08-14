Представитель торговцев: ограничение работы магазинов приведет к подорожанию потребительской корзины

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что планы правительства Литвы, связанные с ограничением времени работы магазинов только приведет к подорожанию продуктов и снизит число рабочих мест. По его словам, чтобы снизить рост цен, нужно искать другой выход, пишет lrt.lt.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правительство ищет способы не допустить рост цен на товары и услуги. Глава правительства упомянул о возможности облегчения условий для открытия небольших магазинов, продажи товаров самими фермерами, а также снижения влияния крупных торговых сетей, возможно, путем ограничения их времени работы в выходные дни.

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"На таком рынке как Литва, где доминирует розничная торговля, ограничение возможности делать покупки в крупных ТЦ (цены в них всегда были и будут ниже, чем у представителей малого бизнеса) в выходные, приведет к увеличению цен на товары первой необходимости для человека и это скажется на инфляции.

Одно из основных предложений, которое может все как-то изменить - это снижение количества средств администрации для бизнеса. Это со временем помогло бы снизить цены", – сказал Вилимас.

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