Представитель торговцев: ограничение работы магазинов приведет к подорожанию потребительской корзины

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правительство ищет способы не допустить рост цен на товары и услуги. Глава правительства упомянул о возможности облегчения условий для открытия небольших магазинов, продажи товаров самими фермерами, а также снижения влияния крупных торговых сетей, возможно, путем ограничения их времени работы в выходные дни.

"На таком рынке как Литва, где доминирует розничная торговля, ограничение возможности делать покупки в крупных ТЦ (цены в них всегда были и будут ниже, чем у представителей малого бизнеса) в выходные, приведет к увеличению цен на товары первой необходимости для человека и это скажется на инфляции.

Одно из основных предложений, которое может все как-то изменить - это снижение количества средств администрации для бизнеса. Это со временем помогло бы снизить цены", – сказал Вилимас.