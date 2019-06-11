Один из высокопоставленных представителей фонда, находившихся в Литве, Тао Чжан, являющий заместителем директора-распорядителя МВФ, акцентирует, что хотя финансовые инновации предлагают множество возможностей, это еще "не исследованные воды", и для контроля над угрозами требуется более тесное международное сотрудничество.

"Литва находится в авангарде новых технологий, включая и финтех, они предоставляют возможности для предприимчивости и имеющимся талантам. Однако, нужно делать больше. Обучение, просвещение эти направления очень желательны, это означает большие социальные инвестиции в этой сфере. Это повысит продуктивность и позволит вашей стране стать еще более конкурентоспособной, привлекать новые таланты", – заявил Т. Чжан.

Он положительно оценил лидерство Литвы в секторе финансовых инноваций, хотя и акцентировал, что усилий одной страны в управлении выгодами и рисками, предоставляемыми сектором финтеха не достаточно.

"Некоторые страны в Европе до сих пор поощряли финансовые инновации и рассматривали регуляционные меры. Литва является ярким примером таких усилий (...) Власти страны и ответственные ведомствам двигаются в этом направлении", – сказал он.

Т. Чжан сказал, что в международном масштабе все еще есть много вопросов по сектору финансовых технологий, на которые нет ответов, а также рисков, которые следует предотвратить, среди таки сфер он упомянул отмывание денег, финансирование терроризма, кибернетическую безопасность.

"У нас нет координированной схемы превенции отмывания денег, обеспечения кибернетической безопасности, предотвращения нелегальных финансовых переводов – все это в поле зрения сегодняшних финансовых регуляторов", – пояснил Т. Чжан.

"Технологии не признают границ. Точно также не признает их и преступность. Поэтому необходимо более активное международное сотрудничество по вопросам кибернетической безопасности и отмывания денег (...) Мы также должны избегать раскола, фрагментации, которая происходит, когда страны развиваются у одиночку", – добавил он.

По утверждениям Банка Литвы (Центробанка), рынок финансовых технологий в Литве интенсивно растет – ожидается, что в этом году на него могут прийти около 100 новых компаний. Выдано уже почти 120 лицензий (учреждений электронных денег и платежей, краудфандинга (народного финансирования), операторов платформ социального займа (краудлендинга), специализированных банков).