"В этом году Литва получит дополнительное финансирование под проект Rail Baltica, а в 2021 году мы уже сможем реальными делами доказать свои обязательства перед этой целью", – сказал на форуме Rail Baltica в Брюсселе вице-министр транспорта Литвы Гитис Мажейка, сообщило транспортное ведомство.

По его словам, в Литве интенсивно работают с целью соединения Каунасского интермодального терминала в Палемонасе с линией Rail Baltica, чтобы грузы уже в 2021 году могли бы перевозиться по новой линии.

Представители литовских властей неофициально упоминают, что проекту может не хватить финансирования – предварительно подсчитано, что его стоимость выросла с 5,8 млрд до 7,8 млрд евро, однако мала вероятность того, что Евросоюз выделит еще 2 млрд евро.

Из трех Балтийских стран Литва более других продвинулась в реализации проекта – до конца этого года планируется окончательно завершить линию до Палемонаса, что под Каунасом. Финансирование первых 65 километров линии от Палемонаса через Паневежис до латвийской границы уже обеспечено, работы планируется начать в 2022 году.

Заявка на финансирование дальнейшего участка до Паневежиса подана в Еврокомиссию в конце февраля. Совместное предприятие Балтийских стран RB Rail просит выделить в целом 664 млн евро, из них доля Литвы –279 млн евро. Г. Мажейка тогда сказал, что без получения дополнительных средств ЕС, есть риск не реализовать проект к 2026 году.

По данным источников, вероятно, что вся запрашиваемая RB Rail сумма не будет выделена, поскольку в целом в этот раз в рамках Мер развития инфраструктурных сетей (CEF) выделяется около 600 млн евро. Ожидается, что основная часть этих средств достанется Польше.

Кроме ветки от Каунаса до латвийской границы, Литве еще придется выпрямить проложенную в 2015 году линию от польской границы до Каунаса, чтобы поезда по ней могли следовать на скорости 249 км. в час. Сейчас максимальная скорость на этой ветке составляет 120 км/ч. К 2024 году Литва планирует завершить работы по территориальному планированию и технической проектировке, а к 2026 году реконструировать железную дорогу.

Кроме того, Литва уже начинает работы территориального планирования на линии Вильнюс-Каунас, а в 2024–2026 году будет проложено новое полотно.

В 2022 году планируется провести новый анализ затрат и выгоды всего проекта Rail Baltica.

Проведенный в 2017 году компанией Ernst & Young Baltic анализ затрат и выгоды показал, что проект должен значительно повысить грузопотоки в Балтийских странах: в 2030 году должно быть перевезено 13-19,5 млн тонн грузов, а 2055-ом – 16–25 млн тонн.

Ernst & Young Baltic прогнозировала, что будут расти и пассажирские потоки : в 2030 году они составят 3,9–5,8 млн человек, а в 2055 – 4,7–7,1 млн.

Кроме того, социальная выгода от проекта составит 16,266 млрд евро, а если включить финансовые расходы в 4,048 млрд евро, то чистая выгода достигнет 12,178 млрд. евро.

Подсчитано, что проект Rail Baltica, все линии которого будут электрифицированы, принесут пользу и в сфере борьбы с климатическими изменениями, сократит загрязнения воздуха.

Железную дорогу Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.