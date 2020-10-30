"Вчерашнее решение Беларуси о закрытии границы с Литвой никак не повлияло на грузоперевозки по железной дороге. Через Литву по-прежнему ходят транзитные пассажирские поезда в Калининград и грузовые поезда", – сообщил в фейсбуке Дубаускас.

В четверг с 16 ч. белорусские пограничники остановили въезд легковых автомобилей через КПП на границе с Литвой.

По словам белорусских пограничников, это решение связано с угрозой пандемии. Однако некоторых путешественников на легковых авто в Беларусь все же впускают.