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Представитель "Литовской железной дороги" Мантас Дубаускас сказал, что на грузоперевозки по железной дороге решение Беларуси о закрытии границ не повлияло.
Geležinkelio bėgiai
Geležinkelio bėgiai
© Organizatorių nuotr.

"Вчерашнее решение Беларуси о закрытии границы с Литвой никак не повлияло на грузоперевозки по железной дороге. Через Литву по-прежнему ходят транзитные пассажирские поезда в Калининград и грузовые поезда", – сообщил в фейсбуке Дубаускас.

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В четверг с 16 ч. белорусские пограничники остановили въезд легковых автомобилей через КПП на границе с Литвой.

По словам белорусских пограничников, это решение связано с угрозой пандемии. Однако некоторых путешественников на легковых авто в Беларусь все же впускают.

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