По его словам, несмотря на то, что из-за карантина в стране люди избегают поездок, пассажиры в автобусах все же есть.
"Пассажиры есть. Первой нашей идеей было возобновление работы с целью перевозки посылок. Мы понимаем, что поездки пока непопулярны, а вот сектор пересылок ожил. Конечно, пассажиров не так много, как было до карантина, особенно на маршруте Вильнюс-Каунас. Например, в одном автобусе туда ехали 10, назад 9 человек. Но это неплохо. Не бывает такого, чтобы ехали 1-2 человека", – сказал Сакалаускас.
"Мы продаем в два раза меньше билетов, чем мест в автобусе. Например, если мест 50, но можем взять не больше 25 пассажиров. Это делаем для того, чтобы между пассажирами была дистанция", – сказал он.
Сакалаускас заметил, что людей без масок в автобусы не впускают.
Он рассказал, что чувствуется большая потребность в перевозке посылок.
По словам Сакалаускаса, бывают случаи, "когда багажное отделение заполняют до отказа".
"Конечно, прошло только 4 дня, обобщать еще рано. Но, возможно, напрасно останавливали перевозки посылок. Но в такой нестандартной ситуации сложно что-то решать" – сказал он.
"Если ситуация в связи с вирусом в общем улучшится, мы думаем, с начала мая начнем перевозку и на других маршрутах. Смотрим время, оптимальные сроки", – заметил Сакалаускас, рассказав, что к ним обращаются и клиенты, спрашивают, когда автобусы будут ездить и в другие города.
С 14 апреля автобусы Kautra возобновили сообщение между крупными городами – Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.
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