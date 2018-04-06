Глава завершающей визит в Литве делегации Европарламента (ЕП) - немецкий политик Ингеборг Гресле говорит, что не видит обоснования для запрашиваемых правительством средств на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) в новой финансовой перспективе.
© DELFI / Domantas Pipas

"Было сказано, что необходимая сумма средств составляет около 780 млн евро. Эта цифра не была представлена с дополнительными деталями, я бы хотела получить больше деталей. Это большая сумма денег, и это будет приложение к структурным фондам. (...) На мой взгляд, Литве стоило бы в большей степени поучаствовать не только в финансовом отношении, но и взять обязательства относительно будущих работ по демонтажу станции", - сказала в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе член Комитета по бюджетному контролю ЕП И. Гресле.

"Комитет по бюджетному контролю обеспокоен тем, что пока не видит конкретных шагов по закрытию станции, сейчас мы этого не видим", - добавила она.

Помимо денег доноров ЕС, закрытие ИАЭС финансируется и из национального фонда - это финансирование и до сегодняшнего дня, и в период до 2038 года должно составить 14% стоимости проектов.

По словам члена делегации ЕП, в деле закрытия ИАЭС Литве в будущем стоит выбирать лучших партнеров из возможных.

"Нас ждет вызов - выбрать международный консорциум, состоящий из нескольких предприятий, а не одну компанию. Для этого проекта вам нужна наилучшая компетентность. Все остальное - вопрос доверия", - сказала члена ЕП, отвечая на вопрос, какое влияние может оказать недавно принятый сеймом Литвы Закон о важных для обеспечения национальной безопасности объектах на контролируемую Россией компанию Nukem, если она будет в дальнейшем участвовать в проектах закрытия ИАЭС.

Министерство энергетики подсчитало, что на закрытие ИАЭС нужно еще в общей сложности 1,3 млрд евро, а в финансовой перспективе ЕС 2021–2027 годов - около 780 млн евро. На закрытие ИАЭС за период с 2007 года ЕС уже предоставил около 1,3 млрд евро.

В этом году планируется объявить конкурс на строительство поверхностного комплекса для краткосрочных радиоактивных отходов малой и средней активности стоимостью более 100 млн евро. Некоторые политики опасаются, что в нем снова может участвовать контролируемая российской госкорпорацией "Росатом" германская компания Nukem, которая сейчас является главным подрядчиком закрытия ИАЭС.

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