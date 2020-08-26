Глава Amber food Гедиминас Балнис в передаче "День на Delfi" подчеркнул, что каждое ограничение не приемлемо для части людей и вызывает недовольство.

На вопрос, как клиенты оценивают перемены в секторе общепита, он сказал, что реакции разные.

"Клиенты реагируют по-разному. Одни понимают, для чего этот порядок, другие - нет. Это естественно, поскольку во время каждого ограничения появляются недовольные", – сказал собеседник.

Президент Литовской ассоциации баров и ресторанов Раймондас Пранка сказал, что если ввели правила, их надо соблюдать.

"Если велели что-то делать, люди не спорят, понимают. Только мы смеемся над нелогичностью таких решений, например, можно снять маску, когда садишься за стол или к стойке бара, а если это ночной клуб, в котором нет столов, люди могут соблюдать дистанцию, но не могут стоять с напитком – в этих распоряжениях нет логики.

Просто люди реагируют на это, смеются, крутят пальцем у виска, все чувствуют себя глупо, что должны делать какие-то странные вещи, смысл которых никто не объясняет, но если велят, мы делаем", – сказал Пранка.

По его словам, предлагаемые варианты звучат как абсурд.

"Это плохо скажется. Мы представляем ночные клубы и бары. Люди в них собираются с 22–23 ч. и бывают до 4-5 ч. утра, как можно ограничить работу до 22-23 ч.? Откуда взяты такие данные? Что значит высказывание господина министра о том, что мы расслабляемся. Он там был и видел, как мы работаем? В каком из ночных клубов был очаг после того, как сняли все ограничения?" – задается вопросом собеседник.

Балнис считает, что люди расслабились, это чувствуется.

"Я хотел бы поддержать министра Веригу, мы видим опыт других стран, тут далеко ходить не надо. (…) Люди расслабились мы боимся последствий, кроме того, вторая волна в южных странах пришла именно через ночные клубы и бары" – сказал он, заметив, что работа этих заведений должна быть ограничена.

"Я думаю, там должен быть регламент. Например, что ночные клубы могут работать до 22 или 24 ч. И так хотя бы до Нового года", – прибавил он.

Пранка сказал, что ночные клубы получили всего 20-40% запланированных доходов.

По его словам, большая проблема – вернувшиеся эмигранты, которые не умею себя вести и не понимают, что надо выполнять правила.

"Единственная проблема, о ней уже говорили в других интервью, это то, что вернулось немало плохих, некультурных людей из Англии, Норвегии, которые не умеют себя вести и ничего не понимают. Мы когда говорим, что, когда видишь таких, возвращаешься на 10 лет назад, – у нас с ними немало проблем, у них есть много денег, власть, они высокомерны, приходится нанимать больше охранников", – сказал Пранка.