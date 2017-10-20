На вопрос, может ли в Литву прийти польский коммерческий банк или его филиал, он ответил: "Почему бы и нет. Это может произойти. Компании, предоставляющие финансовые услуги, уже работают".

"Я не сомневаюсь, что появятся некоторые игроки, крупные или поменьше, которые обратят внимание на возможности двух рынков. Но не забывайте, мы говорим не о Польше и Литве, а о Польше, Литве, Латвии и Эстонии", - сказал он.

По слова Неверовича, в Польше к трем странам Балтии относятся как к единому рынку, поскольку один литовский рынок слишком мал, чтобы обращать на него внимание, но когда речь идет о трех странах – появляется нужный вес.

"Сейчас есть определенная ниша в сфере финансов. Я думаю, в будущем должен появиться игрок, который может помочь тем, кто торгует, инвестирует или заключает бизнес-сделки на рынках двух стран. Такой, который помог бы бизнесу", - сказал Неверович.

Он напомнил, через литовские компании Польша отчасти обеспечивала рынки третьих стран, в первую очередь, России. И несмотря на то, что сейчас это не очень актуально, торговля ежегодно растет и вскоре, по его мнению, достигнет оборота в 5 млрд. евро.

DELFI в 2013 г. писал, что возможностями работы в Литве интересовался крупный польский банк PKO Bank Polski.

Между тем игроки литовского рынка утверждали, что его приход принесет пользу не только работающему в Литве польскому бизнесу, но и местному бизнесу, жителям.

Один из веских аргументов для действия такого учреждения в Литве: польский концерн Orlen Lietuva.

Orlen Lietuva за 9 месяцев этого года получил чистую прибыль на сумму 140,8 млн. евро - на 16% больше чем в январе-сентябре 2016 г., когда чистая прибыль составляла 120,9 млн. евро, продажи компании в этом году увеличились на 26% до 2,673 млрд. евро.

Orlen принадлежат 100% акций Orlen Lietuvа.