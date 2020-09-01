Инга Жилене сказала BNS, что, несмотря на предусмотренные максимальные сроки в шесть месяцев и в силу необходимости регламентировать торговлю, утверждение методики состоится в более сжатые сроки."Это может быть вопрос и недель, и нескольких дней. (...) Это действительно срочный вопрос", - отметила глава ГСРЭ.

Латвия на прошлой неделе объявила, что прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС. Это решение Риги расценивается в Литве как прогресс в переговорах и пример солидарности в энергетике.

По словам И. Жилене, сейчас ожидается совместная политическая декларация, а от операторов передающих систем - проект методики расчета пропускной способности для торговли с третьими странами. И. Жилене не исключает, что в Латвии и Эстонии в этой связи придется принимать новые законы.

У Литвы уже есть соответствующий закон и другие решения, чтобы блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на рынок страны, в Латвии и Эстонии таких законов нет.

В феврале этого года, после встречи с премьерами Латвии и ЭстонииЮ премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что министры в ближайшее время подпишут декларацию о единой позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с БелАЭС. Однако правительство Латвии эту декларацию не подтвердило.

После нового заявления Риги на прошлой неделе С. Сквернялис сказал, что страны близки к принятию политической декларации. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что сейчас планируется окончательно согласовать текст политической декларации и одновременно принять трехстороннюю методику.

Литва является самым активным критиком строительства АЭС в Беларуси в нескольких десятках километров от Вильнюса и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса о несоблюдении требований безопасности.